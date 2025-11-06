محمد عثمان: العالم يعيش حالة انبهار غير مسبوقة بالمتحف المصري الكبير

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالصعيد، على أن العاصمة البريطانية لندن ستشهد غدًا احتفالية كبرى للترويج للمتحف المصري الكبير، بمشاركة شركات سياحة من أكثر من 29 دولة، في إطار جهود دولية للتعريف بالمتحف ودوره الثقافي والحضاري.

شركات السياحة في لندن

وأضاف عثمان، خلال مداخلة ببرنامج "نانسا" على قناة "المحور"، تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن العالم يعيش حالة انبهار غير مسبوقة بالمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن شركات السياحة في لندن بدأت تطرح فكرة "السائح المروج" للمتحف، في خطوة تعكس حجم التأثير العالمي للحدث.

وأوضح أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من السياحة عالية الإنفاق، حيث ارتفع متوسط إنفاق السائح من 120–140 دولارًا في الليلة إلى نحو 180–190 دولارًا، كما تم إعداد برامج سياحية خاصة بالمتحف، ما يعزز من جاذبية المقصد المصري.

وأشار إلى أن معرض السياحة العالمي، الذي يُعد الأكبر من نوعه، سيفتتح قريبًا في لندن، مؤكدًا أن الجناح المصري سيكون الأبرز بفضل المتحف المصري الكبير، الذي أصبح أيقونة عالمية.

زيادة التدفق السياحي

وأكد عثمان أن الإعلان عن المتحف أدى إلى زيادة التدفق السياحي بنسبة 18% منذ مطلع نوفمبر، متوقعًا أن يستمر هذا الزخم حتى العام المقبل، في ظل اهتمام عالمي واسع، حيث غطت أكثر من 500 محطة تلفزيونية حفل الافتتاح، الذي وصفه بـ"الحدث الباهر".

الوعي الوطني والاعتزاز

ونوّه إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح حملت رسالة سلام قوية، وكان لها صدى واسع عالميًا، مشددًا على أهمية البناء على حالة الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية التي ظهرت بوضوح لدى المصريين خلال الاحتفالية.

واختتم عثمان حديثه بالدعوة إلى تنظيم فعاليات شهرية داخل المتحف المصري الكبير، للحفاظ على الزخم السياحي وتعزيز التجربة الثقافية، مؤكدًا أن المتحف يمثل امتدادًا طبيعيًا لأهرامات الجيزة، ويُعيد إحياء "الذاكرة البشرية" التي أهدتها مصر للعالم.