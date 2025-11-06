هشام فريد: المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين وأبهر العالم في افتتاحه

أعرب هشام فريد، الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، عن سعادته وفخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه كان من المتابعين باهتمام كبير لفعاليات الافتتاح من خلال شاشة التلفزيون، مشيدًا بالأداء الإعلامي المصري الذي وصفه بأنه كان على قدر كبير من المسؤولية والتنظيم الجيد في التغطية والإعداد.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وقال فريد خلال مداخلة ببرنامج ناسنا والمذاع عبر قناة المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي إنه شعر بانبهار شديد بما شاهده خلال حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أن المشهد كان مهيبًا وغير مسبوق، حيث لاحظ للمرة الأولى قيام الزعماء والدبلوماسيين الحاضرين بإخراج هواتفهم لتصوير الحدث، في مشهد يعكس عظمة الحضارة المصرية وقوة تأثيرها على العالم.

وأكد الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا أن المتحف المصري الكبير أصبح الآن أكبر متحف في العالم، متقدمًا حتى على متحف اللوفر في باريس، وهو ما يعد مصدر فخر لكل المصريين في الداخل والخارج، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتعزيز مكانتها الحضارية عالميًا.

تاريخ مصر العريق

وأضاف فريد: "نحن كمصريين في الخارج سعداء وفخورون بهذا الصرح العظيم الذي يليق بتاريخ مصر العريق، ويعبر عن صورتها الحديثة والمشرقة أمام العالم".