محمد مصطفى شردي: المتحف المصري الكبير يجذب أرقاما قياسية في الزوار

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المتحف المصري الكبير ما زال يجذب أرقاما قياسية في الزوار منذ افتتاحه أمام الجمهور.

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن عدد الزائرين للمتحف يعتبر دعاية مجانية، فلو كل سائح أجنبي التقط 10 صور داخل المتحف ونشرها على مواقع التواصل توقع كم عدد المشاهدين لهذه الصور؟

وأشار إلى أن بناء المتحف المصري الكبير تم بصورة تستوعب عددا كبيرا جدا من السائحين والزوار يوميا بعد الإقبال الكبير الذي شهده اليوم بزيارة 20 ألف زائر.

وعلق محمد مصطفى شردي، على خبر استرداد مصر 32 قطعة أثرية من أمريكا، منوها أن هناك الكثير من القطع الأثرية المعروضة في متاحف العالم ولا نستطيع استردادها.