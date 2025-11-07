الأحد القادم.. ندوة “صحة واحدة.. عالم واحد” بنقابة الصحفيين

تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لحضور ندوة التكامل البيئي لصالح "صحة واحدة.. عالم واحد"، انطلاقًا من مبدأ أننا عالم واحد، وبيئة واحدة أصبح التكامل بين عناصرها ضرورة قصوى، فالإنسان، والحيوان، والنبات هي عناصر أساسية متكاملة خُلقت لتمثيل أدوار بيئية تَخلق توازنًا في صالح الجميع.

تناقش الندوة أهمية ودور كل عنصر في تحقيق التوازن البيئي، وأهمية تكامل وتداخل كل العناصر، وخطورة التخلص من بعض الكائنات بطرق تلوث البيئة، والتربة والهواء، وهو ما يسبب ضررًا كبيرًا للإنسان.

يتحدث في الندوة نخبة من المتخصصين وهم: د. مجدي حسن نقيب البيطريين، وهالة حماد أخصائي نفسي كلينيك، ومحمود ناجي رياض القطعاني محامٍ ومستشار قانوني ماجستير في القانون العام، وبراء المطيعي مدير البرامج العلمية بالبرنامج العام وعبد المسيح سمعان أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، ومن ضمن الحضور الباهي جاد رئيس قسم علوم كامل الدماغ بجامعة باشن الأمريكية، ويشارك فى تنظيم الندوة الزميل الصحفى أشرف حمودة .

تقام الندوة يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م، الساعة 6 مساءً في الدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.

حضوركم إثراء للنقاش ودعم للقضايا البيئية والصحية، التي تمس حياتنا جميعًا.