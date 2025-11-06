متحدث الوزراء: المشروع القطري يسعى لإنشاء مجتمع عمراني متكامل .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات تسليم المخطط النهائي للمشروع القطري الجديد في منطقة علم الروم، سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ووضع التوقيتات اللازمة لها.

وأضاف محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن شركة الديار القطرية كما هو متوقع أنها تعتمد على كبرى الشركات سواء في عملية التصميم للمخطط وهذا يعكس حرصهم على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى بالمعايير العلامية، واستقدام فنادق عالمية في المشروع وعلامات تجارية عالمية فيه.

وأشار إلى أن المشروع سيكون على أعلى مستوى وهذا هدف رئيسي للحكومة وهدف رئيسي لشركة الديار القطرية، أسوة بالمشاريع الكبرى التي تشهدها مصر في الساحل الشمالي.

وتابع: المشروع سيتضمن مجموعة من الخدمات الأساسية سواء مستشفيات أو مدارس أو جامعات، وبالتالي تواجد الحكومة مهم سواء من خلال الخدمات التي تقوم بها أجهزة الشرطة والنيابة والمحاكم، أسوة بما تم الإعلان عنها في مشروع مماثل وهو رأس الحكمة، وبالتالي ستكون هناك مقرات داخل هذا المشروع تابعة لمؤسسات الدولة مثل أجهزة الشرطة والمحاكم والجهات المعنية بتقديم الخدمات.

وأوضح أن هذا المشروع متكامل وليس سياحي فقط فهو مشروع عمراني متكامل وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لان الهدف هو إنشاء مجتمع عمراني متكامل دائم التواجد طوال العام ولا يقتصر فقط على الفترة الصيفية.

وتابع: أشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة الدولة في استيعاب كثافة سكانية في منطقة الساحل الشمالي وفقا لرؤية 2030 والمخطط القومي للتنمية العمرانية يصل إلى 17 مليون نسمة يتم جذبهم للحياة في الساحل الشمالي على مدار العام وليس كمصيف فقط.

كما تم الإشارة إلى استيعاب مجموعة من الفنادق العالمية ومتوقع أن يتم إضافة أكثر من 4500 غرفة فندقية سواء في فنادق أو شقق فندقية وهذا ما نسعى الوصول إليه.