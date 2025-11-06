قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث الوزراء: المشروع القطري يسعى لإنشاء مجتمع عمراني متكامل .. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
محمد شحتة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات تسليم المخطط النهائي للمشروع القطري الجديد في منطقة علم الروم، سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ووضع التوقيتات اللازمة لها.

وأضاف محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن شركة الديار القطرية كما هو متوقع أنها تعتمد على كبرى الشركات سواء في عملية التصميم للمخطط وهذا يعكس حرصهم على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى بالمعايير العلامية، واستقدام فنادق عالمية في المشروع وعلامات تجارية عالمية فيه.

وأشار إلى أن المشروع سيكون على أعلى مستوى وهذا هدف رئيسي للحكومة وهدف رئيسي لشركة الديار القطرية، أسوة بالمشاريع الكبرى التي تشهدها مصر في الساحل الشمالي.

وتابع: المشروع سيتضمن مجموعة من الخدمات الأساسية سواء مستشفيات أو مدارس أو جامعات، وبالتالي تواجد الحكومة مهم سواء من خلال الخدمات التي تقوم بها أجهزة الشرطة والنيابة والمحاكم، أسوة بما تم الإعلان عنها في مشروع مماثل وهو رأس الحكمة، وبالتالي ستكون هناك مقرات داخل هذا المشروع تابعة لمؤسسات الدولة مثل أجهزة الشرطة والمحاكم والجهات المعنية بتقديم الخدمات.

وأوضح أن هذا المشروع متكامل وليس سياحي فقط فهو مشروع عمراني متكامل وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لان الهدف هو إنشاء مجتمع عمراني متكامل دائم التواجد طوال العام ولا يقتصر فقط على الفترة الصيفية.

وتابع: أشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة الدولة في استيعاب كثافة سكانية في منطقة الساحل الشمالي وفقا لرؤية 2030 والمخطط القومي للتنمية العمرانية يصل إلى 17 مليون نسمة يتم جذبهم للحياة في الساحل الشمالي على مدار العام وليس كمصيف فقط.

كما تم الإشارة إلى استيعاب مجموعة من الفنادق العالمية ومتوقع أن يتم إضافة أكثر من 4500 غرفة فندقية سواء في فنادق أو شقق فندقية وهذا ما نسعى الوصول إليه.

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد