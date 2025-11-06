عبد الحليم علي: الزمالك لا يُؤمَن مكره .. وعبد الرؤوف أثبت جدارته

أشاد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض ومديره الفني أحمد عبد الرؤوف، بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال على حساب بيراميدز.

وحسم الزمالك بطاقة التأهل للنهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية":"أحمد عبد الرؤوف يثبت يومًا بعد يوم أنه مدرب مميز، وقرأ المباراة جيدًا أمام مدير فني كبير. الزمالك فريق كبير ولا يمكن التنبؤ بما يقدمه، فهو قادر على العودة في أي وقت".

وأضاف مهاجم الزمالك السابق:"عبد الرؤوف وُلد كبيرًا كمدرب، وأدار اللقاء بثقة في النفس رغم الظروف الصعبة، ويستحق كل الاحترام والتقدير على ما قدمه".

واختتم حديثه مشيدًا بدور جماهير الزمالك، قائلًا:"جماهير الزمالك عشق لا ينتهي، هم التاريخ والروح والقوة الداعمة للفريق في كل مكان، جمهور الزمالك دائمًا حاضر ويصنع الفارق، وكأننا نلعب في القاهرة".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.