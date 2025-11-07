أخبار أسوان| بدء الصمت الانتخابي.. واستعدادات مكثفة لموسم الأمطار والسيول

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 6/11/2025 أحداث متنوعة .

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بفترة الصمت الإنتخابى التى بدأت من اليوم من خلال إزالة أى لافتات جديدة خاصة بالدعاية الانتخابية ، ومنع أى مؤتمرات أو تجمعات ، مع رفع مذكرة من رئيس الوحدة المحلية للمحافظ لرفعها إلى المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية ، ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات فى حالة قيام أى مرشح بعدم الالتزام بالفترة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



محافظ أسوان يشدد على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي وتسخير الإمكانيات للتسهيل على الناخبين

فى لفتة أبوية حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم وإهداء الطالب زياد خميس رشدى بالصف الثالث الإعدادى بمعهد الكرنك بالكلح غرب بإدفو درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية قيمة ومجزية لحصده المركز الأول على مستوى الجمهورية ( المرحلة الإعدادية ) فى مسابقة القرآن الكريم.



محافظ أسوان يكرم الطالب"زياد خميس"لحصده المركز الأول جمهوريا بمسابقة القرآن..صور

جهود متنوعة

استعدادات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لرفع الدرجة القصوى لموسم الأمطار والسيول بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة أى تغيرات تحدث فى الطقس أولًا بأول، فى ظل جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة أسوان والذى يعمل على مدار الساعة للتواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لضمان سرعة التعامل مع أى طوارئ محتملة.



استعدادات مكثفة بأسوان لموسم الأمطار والسيول

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



محافظ أسوان: تكليفات مشددة لتسريع معدلات إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"