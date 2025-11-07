أمراض الرئة الشائعة في الخريف.. أسبابها وطرق الوقاية منها

مع دخول فصل الخريف، تزداد أمراض الرئة والجهاز التنفسي بسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وانتشار الفيروسات، وتزايد الأتربة والرطوبة في الجو.

إليك أبرز أمراض الرئة الشائعة في الخريف وأسبابها وطرق الوقاية منها





أبرز أمراض الرئة في الخريف:



الالتهاب الرئوي

سببه: بكتيريا أو فيروسات تنتشر مع نزلات البرد.

الأعراض: كحة شديدة، حرارة مرتفعة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس.

الوقاية: التطعيم ضد الإنفلونزا، والابتعاد عن المصابين.



الربو



يتفاقم في الخريف بسبب الغبار وحبوب اللقاح والرطوبة.

الأعراض: ضيق تنفس، صفير في الصدر، سعال متكرر خصوصًا ليلاً.

الوقاية: استخدام البخاخ الوقائي، وتجنب العوامل المثيرة للحساسية.



التهاب الشعب الهوائية



سببه غالبًا فيروسي نتيجة تقلبات الجو.

الأعراض: سعال مصحوب ببلغم، تعب عام، صوت خشن.

الوقاية: شرب سوائل دافئة وتجنب التدخين والهواء البارد.



الانسداد الرئوي

يتأثر بشدة في الخريف عند المصابين به مسبقًا.

الوقاية: المتابعة الطبية المنتظمة، والابتعاد عن التدخين والملوثات.



حساسية الصدر الموسمية



تزداد مع انتشار الغبار وعوادم السيارات.

الأعراض: كحة جافة، ضيق تنفس، عطس مستمر.



الوقاية: ارتداء كمامة في الخارج، وتنظيف المنزل جيدًا من الأتربة.



نصائح لحماية الرئة في الخريف:



تجنب الخروج المفاجئ من الأماكن الدافئة إلى الباردة.



الاهتمام بتناول أطعمة غنية بفيتامين "C" لتقوية المناعة.



تهوية المنزل يوميًا لتجديد الهواء.



شرب مشروبات دافئة مثل الزنجبيل واليانسون والليمون بالعسل.



الإقلاع عن التدخين نهائيًا.