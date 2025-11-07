قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
أمراض الرئة الشائعة في الخريف.. أسبابها وطرق الوقاية منها

ريهام قدري

مع دخول فصل الخريف، تزداد أمراض الرئة والجهاز التنفسي بسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وانتشار الفيروسات، وتزايد الأتربة والرطوبة في الجو.

 إليك أبرز أمراض الرئة الشائعة في الخريف وأسبابها وطرق الوقاية منها 


 

 أبرز أمراض الرئة في الخريف:


الالتهاب الرئوي 

سببه: بكتيريا أو فيروسات تنتشر مع نزلات البرد.
الأعراض: كحة شديدة، حرارة مرتفعة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس.
الوقاية: التطعيم ضد الإنفلونزا، والابتعاد عن المصابين.


الربو 


يتفاقم في الخريف بسبب الغبار وحبوب اللقاح والرطوبة.
الأعراض: ضيق تنفس، صفير في الصدر، سعال متكرر خصوصًا ليلاً.
الوقاية: استخدام البخاخ الوقائي، وتجنب العوامل المثيرة للحساسية.


التهاب الشعب الهوائية 


سببه غالبًا فيروسي نتيجة تقلبات الجو.
الأعراض: سعال مصحوب ببلغم، تعب عام، صوت خشن.
الوقاية: شرب سوائل دافئة وتجنب التدخين والهواء البارد.
 

الانسداد الرئوي

 

يتأثر بشدة في الخريف عند المصابين به مسبقًا.
الوقاية: المتابعة الطبية المنتظمة، والابتعاد عن التدخين والملوثات.


حساسية الصدر الموسمية


تزداد مع انتشار الغبار وعوادم السيارات.
الأعراض: كحة جافة، ضيق تنفس، عطس مستمر.


الوقاية: ارتداء كمامة في الخارج، وتنظيف المنزل جيدًا من الأتربة.
 

 نصائح لحماية الرئة في الخريف:


تجنب الخروج المفاجئ من الأماكن الدافئة إلى الباردة.


الاهتمام بتناول أطعمة غنية بفيتامين "C" لتقوية المناعة.


تهوية المنزل يوميًا لتجديد الهواء.


شرب مشروبات دافئة مثل الزنجبيل واليانسون والليمون بالعسل.


الإقلاع عن التدخين نهائيًا.

أمراض الرئة فصل الخريف التهاب الرئوي

