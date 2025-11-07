وزير الخارجية يدين الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت في الفاشر بالسودان

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصالا هاتفيا تم بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

وأكد وزير الخارجية لنظيرته البريطانية أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.

وأدان وزير الخارجية الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت فى الفاشر بالسودان وشدد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

كما أشاد وزير الخارجية ونظيرته البريطانية بوتيرة العلاقات الثنائية وأكد الحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أرحب.