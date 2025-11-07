قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحل سيدة في معركة بسوق الخضار بأكتوبر.. والأمن يتحرك
انطلاق غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج
الرئيس الأمريكي: نتوقع نشر قوة حفظ سلام في غزة "قريبًا جدًا"
أكثر من مليار آيفون في خطر.. آبل تطلق تحديثا أمنيا عاجلا
تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف من المصريين بالكويت على انتخابات مجلس النواب
حج القرعة.. الداخلية تعلن التكاليف والمستندات المطلوبة
حظر استخدام السكوتر الكهربائي في تلك المحافظات
Vibes.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية
3.6 بالمائة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى
كبرى خطوط الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي
بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان تصويت مجلس النواب في الخليج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشباب المصري بالخارج يرسخ وعيا متزايدا بأهمية المشاركة السياسية

المشاركة السياسية
المشاركة السياسية
إسراء صبري

سلط الكاتب الصحفي أكرم القصاص الضوء على الدور البارز الذي يلعبه الشباب المصري المقيم في الخارج خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تشهد وعيا متناميا بأهمية التصويت والمشاركة السياسية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الجيل الجديد من المصريين في الخارج، رغم أنه نشأ بعيدًا عن الوطن، إلا أنه لا يزال يحتفظ بارتباط قوي بمصر، وهو ما يظهر بوضوح في مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات البرلمانية وغيرها من الاستحقاقات الوطنية.

وأضاف أن مشاركة الشباب لا تقل أهمية عن مشاركة الكبار، بل تمثل امتدادًا لمسيرة الانتماء الوطني عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة تؤكد أن حب الوطن لا تحده المسافات ولا اختلاف البيئات، بل يتجذر في وجدان المصري أينما كان.

أكرم القصاص الشباب المصري المشاركة السياسية الاستحقاقات الوطنية الاستحقاقات الانتخابية

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

جيزة 45

بالصور.. انطلاق أتوبيس جيزة 45 على مسرح الغد

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

محمد رمضان و والده

راجل طيب وجميل.. جوري بكر تنعي والد محمد رمضان

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

