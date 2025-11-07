الشباب المصري بالخارج يرسخ وعيا متزايدا بأهمية المشاركة السياسية

سلط الكاتب الصحفي أكرم القصاص الضوء على الدور البارز الذي يلعبه الشباب المصري المقيم في الخارج خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تشهد وعيا متناميا بأهمية التصويت والمشاركة السياسية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الجيل الجديد من المصريين في الخارج، رغم أنه نشأ بعيدًا عن الوطن، إلا أنه لا يزال يحتفظ بارتباط قوي بمصر، وهو ما يظهر بوضوح في مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات البرلمانية وغيرها من الاستحقاقات الوطنية.

وأضاف أن مشاركة الشباب لا تقل أهمية عن مشاركة الكبار، بل تمثل امتدادًا لمسيرة الانتماء الوطني عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة تؤكد أن حب الوطن لا تحده المسافات ولا اختلاف البيئات، بل يتجذر في وجدان المصري أينما كان.