قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: مصر تمتلك تاريخا برلمانيا راسخا وتجربة ديمقراطية ممتدة

الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر
الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، أن مصر تمتلك تاريخا برلمانيا عريقا يعكس عمق التجربة الديمقراطية الممتدة منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد أسهمت في ترسيخ قيم المواطنة والوعي الوطني لدى المصريين في الداخل والخارج.

وقال عبد الناصر، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الخبرات التراكمية التي اكتسبها الشعب المصري عبر المراحل المختلفة انعكست بشكل إيجابي على أدائه الانتخابي.

وأوضح أن وعي الناخب المصري أصبح أكثر نضجا ومسؤولية، وهو ما يترجم في ارتفاع نسب المشاركة في كل استحقاق انتخابي.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية الحالية تمثل استمرارا لمسيرة التطور الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن المشاركة الواعية للمواطنين تعزز من ثقة الدولة في مؤسساتها وتدعم استقرار الحياة السياسية.

العملية الانتخابية الانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

جيزة 45

بالصور.. انطلاق أتوبيس جيزة 45 على مسرح الغد

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

محمد رمضان و والده

راجل طيب وجميل.. جوري بكر تنعي والد محمد رمضان

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد