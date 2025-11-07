كاتب صحفي: مصر تمتلك تاريخا برلمانيا راسخا وتجربة ديمقراطية ممتدة

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، أن مصر تمتلك تاريخا برلمانيا عريقا يعكس عمق التجربة الديمقراطية الممتدة منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد أسهمت في ترسيخ قيم المواطنة والوعي الوطني لدى المصريين في الداخل والخارج.

وقال عبد الناصر، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الخبرات التراكمية التي اكتسبها الشعب المصري عبر المراحل المختلفة انعكست بشكل إيجابي على أدائه الانتخابي.

وأوضح أن وعي الناخب المصري أصبح أكثر نضجا ومسؤولية، وهو ما يترجم في ارتفاع نسب المشاركة في كل استحقاق انتخابي.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية الحالية تمثل استمرارا لمسيرة التطور الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن المشاركة الواعية للمواطنين تعزز من ثقة الدولة في مؤسساتها وتدعم استقرار الحياة السياسية.