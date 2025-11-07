قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
خبير سياسي: المصريون في الخارج يعيشون أجواء انتخابية تعكس وعيهم الوطني

إسراء صبري

أكد عمرو الهلالي، خبير النظم السياسية والبرلمانية، أن المصريين المقيمين بالخارج يعيشون أجواء انتخابية حقيقية خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرا إلى أن التنظيم داخل اللجان الانتخابية أسهم بشكل كبير في ضمان نزاهة العملية وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأوضح الهلالي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تمتلك واحدة من أكبر شبكات السفارات والقنصليات على مستوى العالم، وهو ما يتيح انتشارا واسعا لمقار التصويت وتسهيل وصول المصريين في مختلف الدول إلى اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل إيطاليا واجهت تحديات لوجستية بسبب اتساع المسافات بين المدن ومقار التصويت، إلا أن وزارة الخارجية المصرية تعاملت باحترافية مع هذه الصعوبات لضمان مشاركة الجميع في أجواء من النظام والانضباط.

وأضاف أن ما تشهده الجاليات المصرية بالخارج من إقبال وتنظيم يعكس عمق الانتماء الوطني والوعي السياسي المتزايد لدى أبناء الوطن في الخارج، مؤكدًا أن هذه المشاركة الفاعلة تعد امتدادا للدور الوطني للمصريين أينما كانوا.

