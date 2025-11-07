خبير سياسي: المصريون في الخارج يعيشون أجواء انتخابية تعكس وعيهم الوطني

أكد عمرو الهلالي، خبير النظم السياسية والبرلمانية، أن المصريين المقيمين بالخارج يعيشون أجواء انتخابية حقيقية خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرا إلى أن التنظيم داخل اللجان الانتخابية أسهم بشكل كبير في ضمان نزاهة العملية وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأوضح الهلالي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تمتلك واحدة من أكبر شبكات السفارات والقنصليات على مستوى العالم، وهو ما يتيح انتشارا واسعا لمقار التصويت وتسهيل وصول المصريين في مختلف الدول إلى اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل إيطاليا واجهت تحديات لوجستية بسبب اتساع المسافات بين المدن ومقار التصويت، إلا أن وزارة الخارجية المصرية تعاملت باحترافية مع هذه الصعوبات لضمان مشاركة الجميع في أجواء من النظام والانضباط.

وأضاف أن ما تشهده الجاليات المصرية بالخارج من إقبال وتنظيم يعكس عمق الانتماء الوطني والوعي السياسي المتزايد لدى أبناء الوطن في الخارج، مؤكدًا أن هذه المشاركة الفاعلة تعد امتدادا للدور الوطني للمصريين أينما كانوا.