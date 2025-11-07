توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب

قالت السفيرة ابتسام رخا حسن، سفيرة مصر في كازاخستان، إن العملية الانتخابية شهدت منذ الصباح توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، في مشهد يعكس وعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

ولفتت خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير ومنظم داخل مقر السفارة.

وشددت على وجود تنسيق كامل بين السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير التصويت بسهولة ودون أي معوقات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.