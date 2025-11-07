قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العمل تواصل اختبارات المتقدمين على مهن الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف بلبنان

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مهن كهربائي وميكانيكي معدات وفني تبريد وتكييف بدولة لبنان.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة الوزارة لتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة في مجالات التشغيل الخارجي، حيث تُجرى الاختبارات بإشراف لجان فنية متخصصة، بهدف تقييم كفاءة المتقدمين واختيار العناصر الأكثر تميزًا وتأهيلًا.

وأكدت هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل – أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للعمالة المصرية بما يتناسب مع مهاراتهم، ويسهم في تعزيز حضورهم المشرف في أسواق العمل الخارجية.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في جهودها لمد جسور التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل كريمة للمصريين، دعمًا لسياسة الدولة في تمكين العمالة الوطنية وتوسيع قاعدة التشغيل محليًا وخارجيًا.

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بلبنان

