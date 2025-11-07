قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات.. غدا

ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة أن غداً السبت الموافق 8 نوفمبر ستنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان التمور المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية منديشة بالواحات البحرية وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، والاتحاد العام لمصدّري الحاصلات البستانية.

مهرجان التمور المصرية

ويحظى المهرجان هذا العام بمشاركة 120 عارضًا من منتجي ومصنّعي ومصدّري التمور، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والبحثية والمؤسسات المعنية بتطوير صناعة التمور في مصر، وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم الفائزين بفئات مسابقة المهرجان بهدف تعزيز تنافسية قطاع التمور على المستوي الاقليمي والعالمي، إضافة إلى ندوات علمية ومعارض فنية وعروض للمنتجات المحلية، وتسلط الضوء على جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع التمور. 

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير صناعة التمور المصرية بما يحقق القيمة المضافة العالية، ويعزز الصادرات ويزيد فرص العمل، لتظل مصر في موقعها الريادي عالميًا في هذا القطاع الزراعي والصناعي الواعد، حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 19% من الإنتاج العالمي، والأولى عربيًا بنسبة 24% من الإنتاج العربي، بإجمالي أكثر من 16 مليون نخلة تنتج نحو 1.8 مليون طن تمر.

وزارة الصناعة مهرجان التمور المصرية تطوير صناعة التمور صناعة التمور المصرية

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي

