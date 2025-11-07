توقيع أعمال محمد سلماوي بجناح هيئة الكتاب في معرض الشارقة الدولي

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الشارقة الدولي للكتاب تنظيم حفل توقيع لإصدارات الكاتب الكبير محمد سلماوي، الذي اختير هذا العام شخصية العام الثقافية في الدورة الـ44 من المعرض.

وقام الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بتكريم الكاتب الكبير، مؤكدًا أنه يمثل قيمة أدبية وثقافية رفيعة، أسهمت على مدار عقود في إثراء المشهد الأدبي والفكري في مصر والعالم العربي، من خلال أعماله المسرحية والروائية ومقالاته التي حملت دائمًا رؤى إنسانية ووطنية عميقة.

ومن جانبه، أعرب الكاتب محمد سلماوي عن سعادته بهذا اللقاء الثقافي والتكريم الذي يأتي من قلب معرض عربي رائد يحتفي بالمعرفة والإبداع، مؤكدًا أن الثقافة تظل الجسر الأقوى للتواصل بين الشعوب، وأن التعاون الثقافي بين مصر والإمارات نموذج مضيء في دعم الكلمة والفكر والفن.

تجدر الإشارة إلى أن جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب يضم مجموعة من أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والتراث، إلى جانب ركن خاص لأعمال الكاتب محمد سلماوي التي حظيت بإقبال كبير من زوار المعرض.