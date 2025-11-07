قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة المنصورة: إنشاء أول شركة للدراسات والاستشارات الهندسية

كلية الهندسة
كلية الهندسة
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إنشاء شركة «بيت المنصورة الهندسي» كأول شركة متخصصة في الدراسات والاستشارات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة تأسيسها رسميًّا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الابتكار وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات المجتمعية، وتوظيف الخبرات الأكاديمية في خدمة مشروعات الدولة والبنية التحتية.

وأوضح أن شركة «بيت المنصورة الهندسي» تمثل خطوة جديدة في مسار الجامعة نحو التحول إلى جامعة منتجة، وتهدف إلى تقديم خدمات متكاملة في مجالات الدراسات الفنية، والتصميمات، والإشراف الهندسي، ودراسات الجدوى الفنية والبيئية؛ بما يدعم جهود التنمية العمرانية على المستويين المحلي والوطني.

وأضاف أن الشركة الجديدة تُعَدُّ امتدادًا طبيعيًّا لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أنه يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس إدارة الشركة، بينما يتولى عميد كلية الهندسة مهام الرئيس التنفيذي، بما يضمن التكامل بين الرؤية الأكاديمية والإدارة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأكَّد رئيس الجامعة أن «بيت المنصورة الهندسي» تمثل ثاني شركة تطلقها الجامعة بعد شركة «انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات»، وذلك في إطار رؤية جامعة المنصورة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي، وتفعيل الشراكة مع قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.

وتباشر الشركة نشاطها بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الأعمال الهندسية التي تخدم قطاع التنمية العمرانية والأعمال الإنشائية، إلى جانب تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات في مجالات الدراسات والاستشارات الفنية، وتسعى الشركة إلى توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال إعداد الدراسات الفنية للمشروعات القائمة واقتراح الحلول لمعالجة مشكلاتها، وإجراء الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الفنية والبيئية والاقتصادية، فضلًا عن تخطيط المشروعات الهندسية وتصميمها والإشراف على تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويُعَدُّ إنشاء الشركة الجديدة استكمالًا لمسيرة التميز التي رسّخها مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة، من خلال إشرافه على عدد من المشروعات الكبرى داخل الجامعة وخارجها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مبنى مانشستر، ومبني كلية الحقوق، ومبنى كلية التجارة، ومبنى الطلاب المركزي، ومركز البحوث التجريبية، ومبنى مركز التدريب العالمي بجمصة.
كما شارك المركز في تنفيذ جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتولى استلام العديد من أعمال الطرق في محافظتي الدقهلية والغربية، إلى جانب المشاركة في مشروعات تبطين الترع، وتنفيذ بروتوكولات التعاون مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لمحافظة الدقهلية في العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

