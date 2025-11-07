قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 7-11-2025
الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك
موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات
الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز
وظائف خالية بـ 6 كليات في جامعة القاهرة 2025.. تفاصيل كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طاهر محمد طاهر: هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب

عبدالحكيم أبو علم

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد في بطولة السوبر المصري، التي يعتبرها جميع اللاعبين بطولة لها طبيعة خاصة، ليس فقط لقيمتها الفنية، ولكن أيضًا لمكانتها التاريخية في النادي بعد التتويج بـ١٥ لقبًا.

وقال طاهر إن الأهلي دائمًا يدخل أي بطولة بهدف واحد فقط، وهو التتويج وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات، وتعزيز مكانة الفريق في هذه البطولة التي تعد من المحطات المهمة في بداية كل موسم.

وأضاف طاهر أن مشاركة الأهلي في السوبر هذا العام تحت قيادة فنية جديدة تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًّا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب يمتلك فكرًا مميزًا وروحًا إيجابية تنعكس على اللاعبين داخل الملعب، وأن الجميع يعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل مستوى وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني مع الأهلي، في خطوة تؤكد استمرار مسيرة البطولات التي يسعى اللاعبون دومًا للحفاظ عليها وإسعاد الجماهير بها.

وعن إقامة السوبر المصري في الإمارات، قال طاهر إن اللعب هناك يشبه اللعب في مصر تمامًا من حيث الأجواء والدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي في كل مكان، مؤكدًا أن هذا الأمر يمنح اللاعبين راحة وثقة إضافية.

واختتم طاهر محمد تصريحاته مشيدًا بمبادرة النادي الأهلي لإطلاق منصة تعليمية تساعد الرياضيين على استكمال دراستهم بالتوازي مع مشوارهم الكروي، معتبرًا ذلك خطوة تعكس رؤية النادي في دعم الشباب وصناعة أجيال قادرة على النجاح داخل وخارج الملعب، مثل التجارب الأوروبية الكبرى وعلى رأسها برشلونة.

