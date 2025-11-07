عن "ذاكرة عمارة وعمران القاهرة" د. سهير حواس في استضافة صالون نفرتيتي الثقافي

من أجل تعزيز الحوار الثقافي والفكري حول قضايا التراث والهوية في ضوء التطورات المعاصرة، يعقد صالون نفرتيتي الثقافي فعالية جديدة بعنوان “ذاكرة عمارة وعمران القاهرة”. يستضيف فيها الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، وذلك يوم الأحد المقبل٩ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بقصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.



حيث تتناول الدكتورة "حواس" خلال اللقاء ملامح الهوية العمرانية والمعمارية للقاهرة وما شهدته من تحولات ثقافية ومجتمعية شكّلت شخصيتها الفريدة كإحدى أهم العواصم التاريخية في العالم.

كما تسلط الضوء على القاهرة الخديوية باعتبارها نموذجًا فريدًا للتخطيط العمراني الحديث في مصر، مستعرضة تاريخ نشأتها وتطورها من خلال مجموعة من الخرائط التاريخية النادرة التي توثق مراحل بناء شوارعها وميادينها ومبانيها ذات الطراز الأوروبي الممزوج بالروح المصرية.



وكذلك يستضيف الصالون بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرضا بعنوان " أفضل ممارسات الحفاظ على التراث الحضاري المعماري والعمراني" لإلقاء الضوء على جهود الحفاظ على التراث المعماري للقاهرة ، في ظل التغيرات المتسارعة.

وأهمية الحفاظ على ذاكرة المدينة كجزء من الهوية الوطنية.



ويذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو عام 2023 لتقديم حوارات تثري الوعي العام وتعيد الاعتبار لقيم الجمال والمعرفة والإنتماء. ويقوم بالإشراف عليه كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والكاتبات الصحفيات مشيرة موسى وكاميليا عتريس وأماني عبد الحميد.