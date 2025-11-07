قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيران تلتهم ميكروباص أعلى الطريق الدائري .. صور
كولومبيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
أخبار البلد

جامعة حلوان تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع يونينتونو الإيطالية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

عقدت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، اجتماعًا "أون لاين" مع جامعة يونينتونو الإيطالية، بهدف بحث وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين في مختلف المجالات.

شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الأكاديمية بجامعة حلوان، من بينهم الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، الدكتور جمال يوسف، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، الدكتور أحمد عبد الحليم، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام ظريف، منسق برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، الدكتورة أماني محمد، منسق برنامج النظم الذكية بالجامعة الأهلية، الدكتور محمود التوني، أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية، الدكتور محمد الأرضي، رئيس قسم المحاسبة.  

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن تقديره للسفير هشام بدر على جهوده في تنسيق هذا اللقاء، مؤكدًا أن جامعة حلوان تسعى إلى تعزيز علاقاتها الدولية بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، خاصة وأن الجامعة تضم أكثر من 220 ألف طالب في كلياتها المتخصصة، ومنها كلية الهندسة التي تأسست عام 1962، وكلية التجارة وإدارة الأعمال التي يعود تاريخها إلى عام 1942.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم أكثر من 1150 برنامجًا أكاديميًا، وتعمل حاليًا على إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري، بالإضافة إلى 12 برنامجًا دوليًا بشهادات مشتركة بالتعاون مع جامعات مرموقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما تحتضن الجامعة 7000 طالب وافد من 36 جنسية، وتُصنف كأول جامعة مصرية في مجال الأمن السيبراني من خلال الإسهامات التى تقدمها كلية الهندسة فى هذا المجال بما لديها من أساتذة متخصصين وخبراء.

وتتميز جامعة حلوان بتنوع تخصصاتها في مجالات الفنون، الموسيقى، علوم الرياضة، الهندسة، السياحة والفنادق، التجارة الخارجية، الاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، وتفخر بإسهامات طلابها وأساتذتها على المستويين المحلي والدولي، وكان آخرها انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.

وفي كلمة الأستاذ الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة – جامعة حلوان، "إن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم الهندسي والبحث العلمي، ونحن في كلية الهندسة بجامعة حلوان نعتز بتاريخنا العريق وإسهاماتنا في إعداد كوادر هندسية متميزة. نرحب بهذا التعاون مع جامعة يونينتونو الإيطالية، ونتطلع إلى تبادل الخبرات وتعزيز البرامج المشتركة في مجالات الاتصالات، الحاسبات، والنظم الذكية، بما يعزز من قدرات طلابنا ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى.

وأكد الأستاذ الدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، أن كلية التجارة وإدارة الأعمال تسعى إلى الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، وتطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية. إن التعاون مع جامعة يونينتونو الإيطالية يفتح آفاقًا جديدة في مجالات المحاسبة، الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ويسهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي، خاصة في ظل إطلاق برامج نوعية مثل إدارة المستشفيات والعلوم المصرفية."

جامعة حلوان أون لاين جامعة يونينتونو الإيطالية التعاون الأكاديمي التعاون الأكاديمي والعلمي

