ديني

عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم.. وصية نبوية تنقذك في قبرك

عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم
عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم
أحمد سعيد

يحرص كثير من المسلمين على قراءة بعض السور القرآنية قبل النوم، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم هذه السور سورة الملك لما فيها من فضائل عظيمة وأجرٍ كبير، فهي السورة التي تُنجّي صاحبها من عذاب القبر وتشفع له يوم القيامة، لذا نستعرض في السطور التالية فضل قراءة سورة الملك قبل النوم وما ورد فيها من أحاديث نبوية شريفة.

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة له، أن قراءة سورة الملك قبل النوم من السنن العظيمة التي ورد فضلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

من جانبها، بيّنت دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن سورة الملك فضائل عظيمة؛ فهي تشفع لقارئها وتنجيه من عذاب القبر، وتأتي يوم القيامة تجادل عن صاحبها حتى تدخله الجنة، كما أنها تُبعد عن قارئها عذاب النار، وتمنحه الأمان في الدنيا والآخرة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المداومة على تلاوتها تمنح المسلم ثوابًا عظيمًا، فكل حرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، مما يجعل قارئها ينال أجرًا وافرًا إذا واظب على قراءتها قبل النوم.

فضل حفظ سورة الملك

سورة الملك من السور التي لها فضل عظيم على قارئها فهي تجادل عن صاحبها، كما تمنع عنه عذاب القبر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) [حسن]، لذا يفضل قراءتها كل يوم قبل النوم كما كان يفعل رسول الله عليه السلام.

فضل قراءة سورة الملك بعد العشاء

جاء في فضل قراءة سورة الملك ( تبارك الذي بيده الملك ) عمومًا ، وقبل النوم خصوصًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي. 

وعن جابر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل ، وتبارك الذي بيده الملك "، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي. 

ويفضل للمسلم قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، ولو قرأها في صلاة العشاء أو في صلاة الليل قبل النوم أو قبل ذلك ، فإنه يجزئه ذلك ؛ لعموم الحديث الأول الوارد في شفاعة سورة الملك لمن قرأها ، فإن زمن القراءة فيه لم يحدد بوقت، لكن لا تشرع المداومة على قراءتها في صلاة العشاء؛ لأن المداومة نوع تقييد، والتقييد في العبادة لا يكون إلا بدليل ، لكن إن فعل أحيانا، فلا بأس.

ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم ؟

سورة الملك إحدى السور المكية وتقع على رأس الجزء التاسع والعشرين من كتاب الله تبارك وتعالى والمسمى بـ جزء تبارك، حيث إن سورة الملك هي سورة تبارك، وهي المانعة، وهي المنجية، وهي المجادلة عن صاحبها يوم القيامة، وغيرها مما ثبت عن رسول الله وصحابته في شأن آياتها الثلاثين.

وسميت سورة الملك بهذا الاسم كونها تتحدث عن مُلك الله للكون، ولكونها تدور حول أمر ملك الله عز وجل وقدرته وخلقه له‏، وأنَّ كل ما في الكون هو مُلكٌ لله سبحانه وتعالى.

وجاء في الحديثِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إنَّ في القرآنِ ثلاثينَ آيةً تستغفِرُ لصاحبِها حتى يُغفرَ له تبارك الذي بيدِه الملك"، وفي أمالِيِّ الحافظِ العسقلانيِّ بإسنادٍ صحيحٍ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهُما عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أنه قالَ: "وددتُ أنها في جوفِ كلِّ إنسانٍ من أمَّتِي" أي تبارك الذي بيدِه الملك. فمن حافظَ على قراءتِها كلَّ يومٍ كان داخِلا في هذا الحديث.

وجاء عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أيضا أنهُ - أي صاحبُ هذه السورة - لا يُعذَّبُ في قبرِه لأنها تجادِلُ عن صاحبِها يومَ القيامة فتُنجيهِ من النارِ، أي أنها تمنعُهُ من دخولِ النار.

كما جاء في أحاديث أخرى عن فضل سورة الملك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»، و«إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك»، «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة».

أسماء سورة الملك

تعدّد أسماء سورة الملك، فمنها ما ورد عن النبيّ عليه السلام، ومنها ما ذكره أصحابه رضوان الله عليهم، ومن الأسماءٍ التي وقف عليها أهل العلم، ووردت في كتب التفاسير:

  • سورة الملك، وهو الاسم الأشهر لها.
  • سورة تبارك الذي بيده الملك.
  • المانعة.
  • المُنجية.
  • الواقية.
  • المنّاعة.
