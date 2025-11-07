قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم العلاج لدى بلاد غير مسلمة.. أمين الإفتاء: التداوي في أي مكان لا حرج فيه

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال وُجِّه إليه نصه: "إذا كان المريض يتعالج في مستشفى خارج مصر، والعاملون فيها غير مسلمين، فهل تحيط به الملائكة؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلاج في أي مكان داخل مصر أو خارجها، سواء كان القائم عليه طبيبًا مسلمًا أو غير مسلم، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأن التداوي من الأمور المباحة والمعايشة بين الناس مشروعة.

حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المريض إذا حضرته الصلاة في المستشفى، فليصلِّ كما يصلي في أي مكان آخر، فالصلاة صحيحة ما دام المكان طاهرًا.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الملائكة تحيط بالمريض وتدعو له بالرحمة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال إن الملائكة تبشّر من يعود مريضًا بثواب عظيم، موضحًا أن هذا الفضل لا يتوقف على كون المعالج مسلمًا أو غير مسلم، فبركة الرحمة الإلهية تحوط المريض بإذن الله في كل مكان.

دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي

ورد عن النبي صلى لله عليه وسلم عدد من الأدعية والتي قال خير الأنام يقولها لطلب الشفاء ومن هذه الأدعية: "اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

كما أن هناك دعاء الشفاء مستجاب للمريض آخر وهو "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

دعاء الشفاء العاجل

دعاء الشفاء العاجل للمريض مكتوب يحتاج له من لديه العلة ليرقي نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء للمريض شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن ادعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:

1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7-اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

الإفتاء الدكتور حسن اليداك حسن اليداك أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء حكم العلاج في بلاد غير مسلمة العلاج في بلاد غير مسلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية الحوة وتوابعها بكفر الشيخ

فعاليات ثقافية وفنية

"المتحف المصري.. ذاكرة أمة" ضمن فعاليات قصور الثقافة بالغربية

اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعاً لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

بالصور

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد