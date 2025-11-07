حكم العلاج لدى بلاد غير مسلمة.. أمين الإفتاء: التداوي في أي مكان لا حرج فيه

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال وُجِّه إليه نصه: "إذا كان المريض يتعالج في مستشفى خارج مصر، والعاملون فيها غير مسلمين، فهل تحيط به الملائكة؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلاج في أي مكان داخل مصر أو خارجها، سواء كان القائم عليه طبيبًا مسلمًا أو غير مسلم، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأن التداوي من الأمور المباحة والمعايشة بين الناس مشروعة.

حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المريض إذا حضرته الصلاة في المستشفى، فليصلِّ كما يصلي في أي مكان آخر، فالصلاة صحيحة ما دام المكان طاهرًا.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الملائكة تحيط بالمريض وتدعو له بالرحمة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال إن الملائكة تبشّر من يعود مريضًا بثواب عظيم، موضحًا أن هذا الفضل لا يتوقف على كون المعالج مسلمًا أو غير مسلم، فبركة الرحمة الإلهية تحوط المريض بإذن الله في كل مكان.

دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي

ورد عن النبي صلى لله عليه وسلم عدد من الأدعية والتي قال خير الأنام يقولها لطلب الشفاء ومن هذه الأدعية: "اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

كما أن هناك دعاء الشفاء مستجاب للمريض آخر وهو "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

دعاء الشفاء العاجل

دعاء الشفاء العاجل للمريض مكتوب يحتاج له من لديه العلة ليرقي نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء للمريض شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن ادعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:

1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7-اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.