فرص تأهل منتخب مصر للناشئين للدور الثانى فى كأس العالم بقطر

اعتلى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع نظيره الفنزويلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط، بعد الفوز الكبير في المباراة الأولى والتعادل أمام فنزويلا، ليقترب من التأهل إلى دور الـ16، في انتظار نتيجة المواجهة الختامية أمام إنجلترا.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية

مصر – 4 نقاط (سجل 5 أهداف، واستقبل 2، بفارق +3) فنزويلا – 4 نقاط (سجل 4، واستقبل 1، بفارق +3) إنجلترا – 3 نقاط (سجل 8، واستقبل 4، بفارق +4) هايتي – بدون نقاط (سجل 2، واستقبل 12، بفارق -10)

فرص التأهل كمتصدر للمجموعة

يخوض منتخب مصر مواجهته الأخيرة أمام إنجلترا يوم الاثنين المقبل في الساعة 5:45 مساءً، بينما تواجه فنزويلا منتخب هايتي في التوقيت نفسه.

ويحتاج الفراعنة الصغار إلى الفوز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا أمام هايتي، وهو احتمال ضعيف نظرًا لفارق المستوى.

وفي حال فوز المنتخبين، سيحسم فارق الأهداف هوية المتصدر بين مصر وفنزويلا، حيث سيسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصار كبير يضمن له البقاء في القمة.

فرص التأهل كوصيف المجموعة

في حال فوز فنزويلا على هايتي، فإن المنتخب المصري سيضمن التأهل إما وصيفًا في حال التعادل مع إنجلترا (5 نقاط)، أو متصدرًا إذا فاز بعدد أهداف يفوق حصيلة فنزويلا.

فرص التأهل كأفضل ثالث

أما في حال الخسارة أمام إنجلترا مع فوز فنزويلا، فسيظل منتخب مصر يمتلك فرصة قوية للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات بالمركز الثالث، بفضل رصيده الجيد من النقاط والأهداف.



بهذه النتائج، يواصل منتخب مصر للناشئين تقديم أداء مميز في البطولة العالمية، مع اقترابه من تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية

تقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025. تستضيف المنافسات على ثمانية ملاعب داخل أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير"

وتشمل البطولة مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم للناشئين، مع إقامة المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي

