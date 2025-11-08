انطلاق أول معرض للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس

ينظم متحف الزعفران بجامعة عين شمس معرض صور فوتوغرافية تحت عنوان " بألوان الزعفران ، بمشاركة أكثر من 12 فنان وفنانة بأعمالهم من التصوير الفوتوغرافي والتشكيلي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يتخلل المعرض محاضرات وورش عمل فنية داخل المتحف وسوف يفتتح المعرض يوم ٨ نوفمبر

في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة المعارض بالمتحف ويستمر حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥.

ويستهدف المعرض جميع طلاب الجامعة وهيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة .