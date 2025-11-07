أستاذ طب نفسي: هذه أسباب الطلاق .. والعلاقات الاجتماعية انتهت

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي، إن الضلالات فكرة خاطئة لا يستطيع المريض محوها بالمناقشة ولا تتناسب مع مستواه الاجتماعي والعقلي.

وأضاف عبد الوهاب، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن ضلالات الشك من أسباب حدوث الطلاق بين الزوجين، فالزوجة تشك في زوجها والعكس بالرغم من أنهما على صواب وليست لديهم أخطاء.

واشار إلى أن الضغوط المادية أحيانا تؤدي إلى الطلاق، ولذلك التفاهم والصراحة والوضوح والتقارب يحافظ على الأسرة.

وتابع: الموبايل غير حياتنا جدا فالعلاقات الاجتماعية انتهت، وتسببت الموبايلات في زيادة العزلة.