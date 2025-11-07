نائب عن الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج بانتخابات النواب: ملحمة تعكس وعيهم

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمشهد الوطني المشرف الذي قدمه أبناء الجاليات المصرية بالخارج خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، والذي شهد إقبالًا كثيفًا في عدد من الدول، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي المصريين بالخارج وارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم.

وقال خضير ، في تصريح صحفي له اليوم، إن الطوابير الممتدة أمام السفارات والقنصليات المصرية في الرياض وجدة ودبي تؤكد أن المصريين بالخارج كانوا وما زالوا سفراء حقيقيين للوطن، ويدركون أهمية المشاركة في صنع القرار وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعكس الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها أبناء مصر في كل مكان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده اليوم الأول من توافد كثيف وانتظام في عملية التصويت يمثل صورة حضارية للديمقراطية المصرية، ويبرهن على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم المشاركة السياسية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية وشفافية.

وأكد الدكتور حسين خضير، أن إدارة العملية الانتخابية في الخارج جاءت على أعلى مستوى من التنظيم والدقة، بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، اللتين وفرتا جميع التسهيلات لضمان مشاركة ميسّرة وآمنة لجميع المصريين المقيمين بالخارج.

وأشار نائب الدقهليه، إلى أن هذا المشهد الديمقراطي المضيء يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأن أبناءها داخل الوطن وخارجه يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية والإصلاح.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه قائلًا:"ما نراه اليوم من مشهد وطني مشرف هو دليل جديد على أن المصريين — في الداخل والخارج — يؤمنون بأن صوتهم أمانة، وأن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل رسالة وفاء وانتماء لوطنٍ يستحق الأفضل دائمًا."