بمناسبة افتتاح المتحف الكبير .. نادي 6 أكتوبر ينظم مهرجان اليوم الفرعوني
الأولمبية المصرية تعتمد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ولجانها الرئيسية
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل الحكومة مجبرة على تقديم استقالتها بعد انتخاب برلمان جديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ربط البعض بين انتخاب برلمان جديد تبدأ مدته في يناير 2025  وبين تشكيل حكومة جديدة  واستقالة الحكومة الحالية، هو ربط لا يتوافق مع المحددات الدستورية التي كانت واضحة بشأن ضوابط إقرار تشكيل الحكومة الجديدة، وضوابط منح الثقة والموافقة على التعديل الوزاري.

عد تنازلي يبدأ بعد العيد لمنح ثقة الحكومة

ولم ينص الدستور في مادة 146 ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 126 على تقديم الحكومة استقالتها أو إجراء تعديل وزاري لوجود برلمان جديد.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور

وحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النواب

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.

2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (حوالى 300 نائب).

6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.

تشكيل حكومة جديدة تعديل وزاري البرلمان الحكومة النواب

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

