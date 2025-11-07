فيلم صف تاني لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة الفيلم القصير صف تاني للمخرج عمرو عابد في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية خارج مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف
وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‎ وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة تأليف له في مسلسل طويل، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا،
هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في
إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The
Underground Cinema Films Awards  أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه
السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،
حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أن في السنوات القليلة الأخيرة، صب عمرو تركيزه على صناعة الافلام وسافر لدراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، ترك بصمة واضحة كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011)، شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي (2013)، ليل خارجي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (2018) ولما بنتولد مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية (2019).

