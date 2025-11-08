قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما ينص مشروع القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

كما ينص على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد