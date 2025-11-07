قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام نصر: مباراة قمة الأهلي والزمالك مفيهاش حسابات
صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي
أخصائية تفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: اللجنة أثبتت أثرية القنينة | خاص
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يرحب بالوفود المشاركة بالمهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والوفد المرافق له، وذلك قبل ساعات من انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية.

وأكد المحافظ في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه جائزة خليفة الدولية للارتقاء بصناعة التمور ودعم المزارعين ومنتجي التمور في مصر، وهو ما يعكس التعاون المثمر والبناء بين الجانبين في مختلف المجالات.
كما حرص محافظ الجيزة على تقديم الشكر للأمين العام لجائزة خليفة على حرصهم المستمر في تقديم الدعم لمختلف الصناعات بمصر، وبخاصة بمحافظة الجيزة، والتعاون المستمر في عقد الدورة الثامنة للمهرجان بمدينة الواحات البحرية، والذي من شأنه دعم زراعة وصناعة التمور من خلال تسليط الضوء على هذا القطاع الرائج الذي تحتل فيه مصر المرتبة الأولى عالميًا في حجم الإنتاج، وتسهم  بنسبة 19% من الإنتاج العالمي للتمور.


وأضاف المحافظ أن تنظيم مهرجان التمور الدولي يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم التنمية في المناطق الواعدة مثل الواحات البحرية، لما تمتاز به من مقومات طبيعية وسياحية وزراعية، مؤكدًا أن المهرجان أصبح حدثًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المحافظة عملت على قدم وساق لاستكمال أعمال التطوير وتهيئة موقع المهرجان لاستقبال الزوار والوفود المشاركة بالصورة التي تليق باسم مصر.
وأصطحب المحافظ وفد جائزة خليفة خلال جولة لتفقد أقسام المعرض بعد الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات وتسكين العارضين، كما شاهد المحافظ رفقة الحضور البروفة الخاصة بالمؤتمر للتعريف بالمراحل المقرر تنظيمها والفعاليات المنتظر عقدها خلال أيام المهرجان.


رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

اخبار الجيزة مهرجان التمور محافظ الجيزة

