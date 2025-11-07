قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا
شيري عادل تكشف حقيقة ظهورها بـ دبلة | خاص
جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا
بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تتحرك دول الجوار لإنقاذ ليبيا من الانقسام؟ نائب العربي للدراسات يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، تفاصيل مهمة من اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي عُقد مؤخرًا في الجزائر، ضمن آلية دول الجوار الثلاثية لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية المستمرة بين الصراع السياسي والانقسام الميداني.

 اجتماع دول الجوار يحمل رسائل للعالم

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الاجتماع حمل رسائل واضحة للعالم، مفادها أن البيت العربي قرر تولي قيادة الحل في ليبيا بنفسه، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي ساهمت في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.


وأشار إلى أن مصر وتونس والجزائر تتحرك وفق رؤية عربية موحدة لدعم الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق العربي الداخلي في إدارة الأزمة.

 خريطة الطريق الجديدة لإنقاذ ليبيا

كشف نائب رئيس المركز عن خريطة الطريق الجديدة التي خرج بها الاجتماع، والتي تتضمن خطوات محورية:

إلزام الأطراف الليبية بجدول زمني محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تشكيل حكومة انتقالية موحدة تشرف على العملية الانتخابية.

توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

إخراج المرتزقة الأجانب بشكل كامل من الأراضي الليبية.

وأشار غباشي إلى الدور المحوري لمصر، مؤكّدًا أن القاهرة تتحرك بحكمة بين دعم الاستقرار واحترام مبدأ السيادة الليبية.

 الإرادة الوطنية شرط الحل

وأكد أن الأزمة الليبية لن تُحل إلا بوجود إرادة سياسية وطنية صادقة من الداخل الليبي، وأن ما تقوم به دول الجوار الثلاثية هو توفير مظلة سياسية آمنة تمكّن الليبيين من التوافق على مستقبل دولتهم.
وأضاف أن غياب هذه الإرادة هو ما جعل الأزمة تتأرجح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد المبادرات الدولية.

 بداية مرحلة جديدة من التنسيق العربي

وأكد غباشي على أن ما يحدث اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من التنسيق العربي الجاد، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الآلية قد يفتح الباب أمام نموذج عربي جديد في إدارة الأزمات الإقليمية بعيدًا عن الوصاية الخارجية أو الحسابات الدولية الضيقة.

الدكتور مختار غباشي وزراء خارجية مصر إنقاذ ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

صدمة لجماهير الزمالك بشأن خوان ألفينا

علاء

علاء نبيل: سعداء باهتمام الجمهور بمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين

الإيطالي فيدريكو كييزا

كييزا: التتويج بالدوري مع ليفربول أهم لحظة في مسيرتي.. وميسي الأفضل في التاريخ

بالصور

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد