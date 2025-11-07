كيف تتحرك دول الجوار لإنقاذ ليبيا من الانقسام؟ نائب العربي للدراسات يوضح

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، تفاصيل مهمة من اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي عُقد مؤخرًا في الجزائر، ضمن آلية دول الجوار الثلاثية لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية المستمرة بين الصراع السياسي والانقسام الميداني.

اجتماع دول الجوار يحمل رسائل للعالم

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الاجتماع حمل رسائل واضحة للعالم، مفادها أن البيت العربي قرر تولي قيادة الحل في ليبيا بنفسه، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي ساهمت في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.



وأشار إلى أن مصر وتونس والجزائر تتحرك وفق رؤية عربية موحدة لدعم الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق العربي الداخلي في إدارة الأزمة.

خريطة الطريق الجديدة لإنقاذ ليبيا

كشف نائب رئيس المركز عن خريطة الطريق الجديدة التي خرج بها الاجتماع، والتي تتضمن خطوات محورية:

إلزام الأطراف الليبية بجدول زمني محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تشكيل حكومة انتقالية موحدة تشرف على العملية الانتخابية.

توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

إخراج المرتزقة الأجانب بشكل كامل من الأراضي الليبية.

وأشار غباشي إلى الدور المحوري لمصر، مؤكّدًا أن القاهرة تتحرك بحكمة بين دعم الاستقرار واحترام مبدأ السيادة الليبية.

الإرادة الوطنية شرط الحل

وأكد أن الأزمة الليبية لن تُحل إلا بوجود إرادة سياسية وطنية صادقة من الداخل الليبي، وأن ما تقوم به دول الجوار الثلاثية هو توفير مظلة سياسية آمنة تمكّن الليبيين من التوافق على مستقبل دولتهم.

وأضاف أن غياب هذه الإرادة هو ما جعل الأزمة تتأرجح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد المبادرات الدولية.

بداية مرحلة جديدة من التنسيق العربي

وأكد غباشي على أن ما يحدث اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من التنسيق العربي الجاد، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الآلية قد يفتح الباب أمام نموذج عربي جديد في إدارة الأزمات الإقليمية بعيدًا عن الوصاية الخارجية أو الحسابات الدولية الضيقة.