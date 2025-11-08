"من هنا يبدأ المستقبل الرقمي".. تخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج أساسيات الحاسب الآلي

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بأهمية دعم برامج التحول الرقمي وتنمية مهارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

حيث شهد مركز تدريب علوم الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة، احتفالية تخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج أساسيات الحاسب الآلي.

جاء ذلك بحضور مسؤولي المركز وعدد من المدربين والمتدربين، حيث تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا في أساسيات الحاسب الآلي، والبرمجة، والتصميم، وإدارة النظم، ضمن خطة المركز لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية التي تؤهلهم لسوق العمل وتواكب متطلبات العصر الرقمي.

ويعد مركز تدريب الحاسب الآلي بالإسماعيلية من الكيانات التدريبية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، إذ يقدم برامج معتمدة تستهدف مختلف الفئات العمرية من الشباب والخريجين والأطفال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل الرقمي لمصر.

هذا، ومازال باب التسجيل متاحًا للراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة عبر الصفحة الرسمية لمركز تدريب الحاسب الآلي بمحافظة الإسماعيلية.