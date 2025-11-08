قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة نظافة مكبرة.. استمرار رفع القمامة بمحيط المدراس في مطروح

اعمال النظافة بجوار المدارس
اعمال النظافة بجوار المدارس
ايمن محمود

 تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة جهود الاحياء وقطاعات المدينة علي مدار اليوم في رفع مستوي النظافة العامة ،خاصة بجوارالمدارس تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة للنظافة العامة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات  بمحيط المدرسة التجريبية  وعدد من المدارس بمدينة مرسي مطروح ومنطقة عمارات حسن علام بمعدات الحملة الميكانيكية .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالتعاون مع جهاز النظافة العامة . بعدم إلقاء القمامة بجوار سور المدرسة والحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة" حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات علي المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلى مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز و رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح نظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

ديفيد مورينو

مشكلة في النمو تحرم برشلونة من أحد أبرز جواهر لا ماسيا .. ما القصة ؟

اكتشاف آثار

اكتشاف أثري جديد يعيد كتابة تاريخ الأمريكتين.. ماذا وجد العلماء؟

جون إدوارد

قريب من جون إدوارد.. هل يتولى نونو الميدا تدريب الزمالك؟

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد