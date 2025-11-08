حملة نظافة مكبرة.. استمرار رفع القمامة بمحيط المدراس في مطروح

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة جهود الاحياء وقطاعات المدينة علي مدار اليوم في رفع مستوي النظافة العامة ،خاصة بجوارالمدارس تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة للنظافة العامة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات بمحيط المدرسة التجريبية وعدد من المدارس بمدينة مرسي مطروح ومنطقة عمارات حسن علام بمعدات الحملة الميكانيكية .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالتعاون مع جهاز النظافة العامة . بعدم إلقاء القمامة بجوار سور المدرسة والحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة" حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات علي المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلى مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز و رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.