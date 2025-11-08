جمعيات أهلية.. محافظ المنوفية يحيل واقعتي فساد بشبين الكوم وبركة السبع للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعتي فساد جديدة للنيابة العامة بشأن ارتكاب بعض المختصين بعدد من الجمعيات الأهلية بشبين الكوم وبركة السبع مخالفات مالية تضر بالمال العام ، جاء ذلك بناءَ على مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق قيام عدد من المختصين بتلك الجمعيات بصرف مبالغ مالية وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد محافظ المنوفية علي استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.