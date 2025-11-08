الغندور يكشف مفاجأة بشأن الجزيري في مباراة الزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن تصريحات سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول تسديده لضربة الترجيح الأخيرة في مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيف الجزيري بيقول في كرة الحسم في المواقف اللي زي دي ما تركنش الكرة شوط بوش رجلك و الصراحة كان عنده حق الكرة دخلت قبل ما الشناوي يترمي علي الكرة".

كان الناقد الرياضي خالد طلعت، قد أثار الجدل بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لفريق سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وكتب خالد طلعت، عبر فيسبوك: "ناصر عباس الحكم الوحيد في مصر اللي قال إن سيراميكا مالوش ضربات جزاء واللي الاهلاوية بيستشهدوا بكلامه، دي تصريحات متناقضة 180درجة لنفس اللعبة بالظبط لما كانت لصالح الاهلي وقال إنها ضربة جزاء ، يظهر أن في القانون فخد لاعب الأهلي غير فخد لاعب المنافس !!".

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية ، صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد المقبل، لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة رقم 23 لكأس السوبر المصري.

وخلال 9 مواجهات سابقة بين القطبين في نهائي البطولة مالت الكفة لصالح "المارد الأحمر" بقوة بعد أن نجح في حسم 7 منها لصالحه وسجل 10 أهداف مقابل تتويجين فقط و4 أهداف لفريق "مدرسة الفن والهندسة".

تاريخ نهائيات السوبر

ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة التي انضمت لقائمة المسابقات المحلية قبل أكثر من 24 عاماً وشهدت سيطرة شبه تامة منهما على البطولة بحصدهما 19 لقباً بواقع 15 للأهلي و4 للزمالك.