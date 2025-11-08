قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور يكشف مفاجأة بشأن الجزيري في مباراة الزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن تصريحات سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول تسديده لضربة الترجيح الأخيرة في مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيف الجزيري بيقول في كرة الحسم في المواقف اللي زي دي ما تركنش الكرة شوط بوش رجلك و الصراحة كان عنده حق الكرة دخلت قبل ما الشناوي  يترمي علي الكرة".

كان الناقد الرياضي خالد طلعت،  قد أثار الجدل بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لفريق سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وكتب خالد طلعت، عبر فيسبوك: "ناصر عباس الحكم الوحيد في مصر اللي قال إن سيراميكا مالوش ضربات جزاء واللي الاهلاوية بيستشهدوا بكلامه، دي تصريحات متناقضة 180درجة لنفس اللعبة بالظبط لما كانت لصالح الاهلي وقال إنها ضربة جزاء ، يظهر أن في القانون فخد لاعب الأهلي غير فخد لاعب المنافس !!".

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية ، صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد المقبل، لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة رقم 23 لكأس السوبر المصري.

وخلال 9 مواجهات سابقة بين القطبين في نهائي البطولة  مالت الكفة لصالح "المارد الأحمر" بقوة بعد أن نجح في حسم 7 منها لصالحه وسجل 10 أهداف مقابل تتويجين فقط و4 أهداف لفريق "مدرسة الفن والهندسة".

تاريخ نهائيات السوبر

ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة التي انضمت لقائمة المسابقات المحلية قبل أكثر من 24 عاماً وشهدت سيطرة شبه تامة منهما على البطولة بحصدهما 19 لقباً بواقع 15 للأهلي و4 للزمالك.

الشناوي الغندور الاهلي

