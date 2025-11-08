موعد مباراة منتخب مصر وإنجلترا بمونديال الناشئين والقناة الناقلة

تعادل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مع نظيره منتخب فنزويلا بهدف مقابل هدف في ثالث مباريات كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

وقاد حمزة عبدالكريم نجم منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس للتعادل أمام نظيره منتخب فنزويلا وسجل هدف ناشئو الفراعنة واقتنص التعادل.

ويواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب إنجلترا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر والتي ستختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مع نظيره منتخب إنجلترا بعد غد الإثنين على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مع نظيره منتخب إنجلترا في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

الكاس يحفز كتيبة منتخب مصر للناشئين

قام أحمد الكاس المدير الفني ل منتخب مصر للناشئين بتحفيز اللاعبين علي تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب إنجلترا يوم الإثنين المقبل وتصدر المجموعة.

وشدد أحمد الكاس علي أن منتخب مصر للناشئين لم يتأهل بعد للأدوار التالية مشيرا إلي أنه شدد علي نجوم الفراعنة الصغار علي ضرورة تصدر المجموعة لتجنب مواجهة الكبار.

وأشار الكأس إلي أن منتخب فنزويلا افضل فنيا ومهاريا عن نظيره منتخب إنجلترا وحقق فوزا عليه فيما منتخب مصر للناشئين نجح بعشرة لاعبين في اقتناص التعادل أمام منتخب عنيد.

مشوار منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس في دور المجموعات



الجولة الأولى:

فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.

الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.



وبهذه النتائج، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي بنتيجة 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرة



مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط.