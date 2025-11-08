الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في إياب ربع نهائي دوري مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق المصرية للإتصالات ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

‎تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً على صالة المركز الأولمبي، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي للفوز؛ من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وكان فريق رجال بالنادي الأهلي، قد حقق فوزا مهما على المصرية للاتصالات بنتيجة 77- 68 ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط والتي أقيمت الأربعاء الماضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل.

ويلتقي فريق شباب سلة الأهلي تحت 18 سنة مع المصرية للاتصالات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي.

وكان فريق شباب سلة الأهلي تحت 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على المصرية للإتصالات بنتيجة 98-53 في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.