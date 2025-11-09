127 لجنة تستعد لاستقبال الناخبين في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جاهزية جميع الجان الانتخابية بمحافظة مطروح لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس النواب والمقررر انطلاقها غدا الاثنين .

وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد أصوات إنتخابية بالمحافظة تبلغ 375543 صوتا على دائرتين إنتخابية منها 241249 صوت انتخابي بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد 71 مركز ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .

وتضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية 134294 صوت بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال 56 لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً)

من ناحية أخرى وفى وقت سابق التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح

ورحب محافظ مطروح بمدير صندوق مكتبات مصر مشيدا بأهمية دور مكتبة مصر العامة وتأثيرها على البيئة والمجتمع المحيط سواء التثقيفي أو التعليمى والتدريبي مرحبا بمقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة ، مع العمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح إلى المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى مع التوجيه بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

وتناول اللقاء الاشادة بفرع مكتبة مصر بسيوة كأول مكتبة من نوعها خضراء صديقة للبيئة ، والاعداد والتجهيز لتحويلها إلى مكتبة خضراء ذكية ومواكبة جهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الإعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب.

وتناول اللقاء أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وعمل خطة زمنية للتطوير.