قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر
محلل فلسطيني: استقرار غزة مرهون بتمكين الدور الوطني وليس تدويل الأمن
الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه
بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

127 لجنة تستعد لاستقبال الناخبين في مطروح

تجهيز اللجان الانتخابية بمطروح
تجهيز اللجان الانتخابية بمطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جاهزية جميع الجان الانتخابية بمحافظة مطروح لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس النواب والمقررر انطلاقها غدا الاثنين .

وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد أصوات إنتخابية بالمحافظة تبلغ 375543  صوتا على دائرتين إنتخابية منها 241249  صوت انتخابي بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد 71 مركز ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .

وتضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية 134294  صوت بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال 56 لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً)

من ناحية أخرى وفى وقت سابق التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح

ورحب محافظ مطروح بمدير صندوق مكتبات مصر مشيدا بأهمية دور مكتبة مصر العامة وتأثيرها على البيئة والمجتمع المحيط سواء التثقيفي أو التعليمى والتدريبي مرحبا بمقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة ، مع العمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح إلى المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى مع التوجيه بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

وتناول اللقاء الاشادة بفرع مكتبة مصر بسيوة كأول مكتبة من نوعها خضراء صديقة للبيئة ، والاعداد والتجهيز لتحويلها إلى مكتبة خضراء ذكية ومواكبة جهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الإعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب.

وتناول اللقاء أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وعمل خطة زمنية للتطوير.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

كتائب القسام

حماس: سنسلم جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين 2 ظهراً

صورة من الحدث

انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض محطة كهرباء منهارة في كوريا الجنوبية

القوات الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة "ريبنوي" في مقاطعة "زابوروجيه"

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد