قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي مع استمرار الإغلاق الحكومي

الإغلاق الحكومي
الإغلاق الحكومي
أ ش أ

أظهر استطلاع رأي شهري أجرته جامعة "ميشيجان" الأمريكية، أن ثقة المستهلكين تراجعت في الولايات المتحدة إلى مستوى قريب من أدنى مستوياتها التاريخية خلال شهر نوفمبر الجاري، نتيجة استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.


وأوضحت المسئولة عن استطلاع الرأي، جوان شو - في بيان أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم /السبت/ - إنه مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، بدأ المستهلكون يُعبّرون عن مخاوفهم من العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد، مشيرة إلى أن الانخفاض في معنويات هذا الشهر كان واسع النطاق وشمل مختلف الفئات السكانية من حيث العمر والدخل والانتماء السياسي.


ولفت الاستطلاع إلى أن المعنويات الاستهلاكية انخفضت بنحو 6% في نوفمبر الجاري حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلك نحو 50.3 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر الماضي، وأقل بثلاث نقاط تقريبًا من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 53.0 نقطة.


وكان آخر انخفاض مماثل في يونيو عام 2022 عندما بلغ المؤشر 50.0 نقطة وسط موجة التضخم أثناء جائحة كوفيد-19، وتُعد القراءة الأخيرة الأدنى منذ عام 1978 على الأقل.


وتأتي النتائج وسط انقطاع البيانات الفيدرالية المعتادة، مثل تقرير الوظائف الشهري الذي كان من المقرر صدوره أمس الجمعة، والذي تم تعليقه إلى جانب تقارير اقتصادية أخرى بسبب الإغلاق الحكومي، وفي ظل غياب هذه البيانات، يعتمد المستثمرون على تقارير خاصة وممولة من القطاع الخاص.


وكانت شركة "إيه دي بي" الأمريكية لإدارة كشوف الرواتب قد نوهت - في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي - أن أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا 42 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر الماضي، وهو رقم أفضل من المتوقع لكنه ما زال يمثل تباطؤًا حادًا مقارنة بمتوسط ثلاثة الأشهر السابقة الذي بلغ 188 ألف وظيفة.
كما أشارت شركة "تشالنجر، غراي آند كريسماس" المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتوظيف التنفيذي أن الشركات الأمريكية أعلنت عن 153 ألفا و 74 عملية تسريح في أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 175% مقارنة بـ 55 ألفا و 597 عملية تسريح في أكتوبر عام 2024، وهو أعلى رقم لعمليات التسريح في أي شهر أكتوبر منذ عام 2003.

الولايات المتحدة ميشيجان الإغلاق الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أرشيفية

لو دفعت أكتر من الرقم ده اعرف إن صاحب المحل بيستغلك.. شعبة الدواجن توضح

علم الروم

باستثمارات 29.7 مليار دولار.. موعد تنفيذ مشروع "علم الروم" في مرسى مطروح

أرشيفية

هل تنجح صفقة علم الروم في خفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادي يجيب

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد