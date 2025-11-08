دمياط تكثف جهودها للارتقاء بمستوى النظافة بالقرى

في إطار لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة ، علي مستوي جميع مدن ومراكز المحافظة.

حيث كثفت الوحدة المحلية لمدينة دمياط جهودها للارتقاء بمستوى النظافة بكافة المناطق بالمدينة والمركز ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات .

وعلى هذا الصعيد، تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.