محافظات

ختام مبادرة القوافل العلاجية التوعوية باجمالي 4356 خدمة طبية بدمياط

صحه دمياط
زينب الزغبي


أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن ختام فعاليات  مبادرة القوافل العلاجية التوعوية الاستثنائية والتي شملت ٦ قري ومدن مختلفة والتي كان من بينها باب الحرس قسم ثان بمدينة دمياط، المدينة الامنة للسيدات بمدينة عزبة البرج ،قرية الشيخ ضرغام، قرية شط جريبة ،قرية البصارطة و الساحة الشعبية بمدينة فارسكور والتي تم خلالها تقديم 4356 خدمة طبية  علاجية توعوية .

جاءت المبادرة تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ  دمياط، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة سها خيري  منسق القوافل العلاجية بدمياط وبالمشاركة مع الادارات الصحية بدمياط وفارسكور وادارات المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي وتنمية الاسرية والامومة والطفولة بمديرية الصحة.

وقد نفذ فريق إشراف القوافل الطبية بالمديرية فعاليات مبادرة الستة قوافل العلاجية التوعوية  بشكل تكاملي يهدف إلى تعزيز خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتوعية المجتمعية بالخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.

وشملت القوافل  ٣ عيادات طبية تخصصية في تخصصات (الباطنة – الأطفال – النساء وتنظيم الأسرة)، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1526 مواطنًا (منهم 614 حالة باطنة و 459 أطفال، 453 نساء وتنظيم أسرة بينها عمل اشعة بالسونار لعدد 41 حالة وصرف وسائل تنظيم اسرة )، مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

كما تم تقديم الفحوصات الطبية ضمن خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة على النحو التالي:

مبادرة الأمراض المزمنة: 291 فحص والتي شملت قياس سكر الدم العشوائي والتراكمي وضغط الدم

مبادرة الاعتلال الكلوي: 176 فحصًا.

مبادرة دعم صحة المرأة: 189 فحصًا   وتوعية.

وقدّم فريق التثقيف الصحي وفريق الامومة والطفولة  31 ندوة وخدمات التوعية الصحية لعدد 468 مواطن من المترددين والأهالي ، تضمنت التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية وأهمية الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة واوجة الاستفادة من فتح ملفات صحية عائلية للاسرة .

وأكدت مديرية الشئون الصحية بدمياط على أن  ادارة القوافل العلاجية ستستأنف خطة القوافل العلاجية المعتمدة بداية من الاسبوع القادم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على توفير خدمات صحية متكاملة ومجانية لجميع المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة دمياط.

