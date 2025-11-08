قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
ترامب يعفي المجر من عقوبات النفط الروسي لمدة عام.. تفاصيل استراتيجية واقتصادية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، أعلنت الإدارة الأمريكية إعفاء المجر من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الروسي لمدة عام واحد. 

القرار، وفق مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو حسين مشيك، يعكس توازن المصالح بين موسكو وبودابست، ويأتي في سياق التحضير لقمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أهمية النفط والغاز في الاقتصاد الروسي

أكد مشيك، أن النفط والغاز يشكلان ركيزة أساسية في خزينة الدولة الروسية، حيث توفر صادرات الطاقة جزءًا كبيرًا من الدخل القومي. 

رغم العقوبات الأوروبية المتتالية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تمكنت روسيا من تنويع أسواقها عبر تعزيز العلاقات مع الصين والهند، اللتين تستمران في استيراد الطاقة الروسية بأسعار تفضيلية.

وأوضح المراسل، أن هذين السوقين يعدان بديلين استراتيجيين للأسواق الأوروبية، التي لا تستطيع الاستغناء تمامًا عن الطاقة الروسية نظرًا لقربها الجغرافي وانخفاض تكاليفها مقارنة بالمصادر الأخرى.

الأبعاد السياسية للقرار الأمريكي

وأشار مشيك، إلى أن ترامب يهدف من خلال هذا الإعفاء إلى تمهيد الأجواء لعقد قمة بينه وبين بوتين في بودابست، التي تتمتع بعلاقات متوازنة مع كلا الطرفين. 

بينما لم يصدر الكرملين بعد أي تعليق رسمي، فإن المواقف الروسية السابقة تشير إلى ترحيب مبدئي بشرط التحضير الجيد للقاء.

قضايا محتملة على طاولة القمة

يتوقع أن تشمل المحادثات بين الزعيمين مجموعة من القضايا الدولية الكبرى، تتجاوز الملف الأوكراني لتشمل مستقبل الصواريخ الأمريكية في أوروبا، والوجود العسكري الأمريكي هناك، ومعاهدة “ستارت” الخاصة بالأسلحة النووية.

رد الفعل الروسي وتوقعات المستقبل

اختتم المراسل، حديثه بالتأكيد على أن روسيا تعتبر إعفاء المجر اختبارًا أوليًا لنية واشنطن في تخفيف التوتر الدولي، معتبرة الخطوة مؤشراً إيجابياً لكنها بانتظار ترجمتها إلى تحركات عملية نحو استئناف الحوار الاستراتيجي بين القوتين العظميين.

