المحكمة العليا تسمح لترامب بحجب 4 مليارات دولار لتمويل مساعدات الغذاء

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب حوالي 4 مليارات دولار مطلوبة لتمويل برنامج مساعدات غذائية بالكامل لـ 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض هذا الشهر وسط إغلاق الحكومة الفيدرالية.

يمنح أمر المحكمة، المعروف باسم الإيقاف الإداري، محكمة أدنى درجة مدةً إضافيةً للنظر في طلب الإدارة الرسمي بتمويل جزئي فقط لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) أو قسائم الطعام لشهر نوفمبر. وكانت الإدارة قد واجهت مهلةً نهائيةً بأمرٍ قضائي يوم الجمعة لتمويل البرنامج بالكامل.

وحددت القاضية كيتانجي براون جاكسون، التي أصدرت قرار الإيقاف، انتهاء العمل به بعد يومين من صدور حكم من محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى في بوسطن بشأن طلب الإدارة الأمريكية وقف أمر قاض بأن تدفع وزارة الزراعة الأمريكية المبلغ الكامل لفوائد برنامج المساعدة التكميلية للتغذية لهذا الشهر على الفور، والتي تتراوح تكلفتها بين 8.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار شهريا.

وتتوقع جاكسون أن تتحرك المحكمة الأدنى بسرعة.

وجاء الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في بروفيدنس بولاية رود آيلاند يوم الخميس بعد أن قالت الإدارة إنها ستوفر 4.65 مليار دولار من التمويل الطارئ لتغطية جزء من فوائد برنامج مساعدة التغذية التكميلية لشهر نوفمبر.

وأشارت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إلى قرار المحكمة العليا والذي أوقف مؤقتًا حكمًا قضائيًا اعتبرته "النشاط القضائي في أسوأ حالاته".

وقال محامو وزارة العدل للمحكمة العليا إن حكم ماكونيل، إذا عمل به، فهذا من شأنه أن "يزرع المزيد من فوضى المصاحبة للإغلاق" من خلال الحث على ".