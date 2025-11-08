ترامب يعلن عزمه زيارة الهند في مؤشر على تحسن العلاقات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزور الهند بناءً على دعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أحدث إشارة إلى احتمال تحسّن في العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر بسبب الخلافات التجارية.

وأضاف ترامب للصحفيين يوم الخميس: "إنه صديقي، ونتحدث معاً، ويريدني أن أذهب إلى هناك، وسنجد الطريقة لذلك، سأذهب"، واصفاً مودي بأنه "رجل عظيم".

وأشار ترمب إلى أن الزيارة "قد تكون" العام المقبل، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني دقيق للرحلة.

كان ترامب قد فرض في وقت سابق من هذا العام رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، ما أضاف توتراً جديداً إلى مفاوضات تجارية شائكة أصلاً، تتعلق بما تعتبره واشنطن رسوماً مرتفعة وحواجز أمام السلع الأميركية.

ترامب متفائل بشأن المحادثات التجارية

في الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن مودي تعهّد بتقليص مشتريات بلاده من النفط الخام الروسي، معبّراً عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية بين الجانبين.