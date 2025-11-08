قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يعلن عزمه زيارة الهند في مؤشر على تحسن العلاقات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزور الهند بناءً على دعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أحدث إشارة إلى احتمال تحسّن في العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر بسبب الخلافات التجارية.

وأضاف ترامب للصحفيين يوم الخميس: "إنه صديقي، ونتحدث معاً، ويريدني أن أذهب إلى هناك، وسنجد الطريقة لذلك، سأذهب"، واصفاً مودي بأنه "رجل عظيم".

وأشار ترمب إلى أن الزيارة "قد تكون" العام المقبل، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني دقيق للرحلة.

كان ترامب قد فرض في وقت سابق من هذا العام رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، ما أضاف توتراً جديداً إلى مفاوضات تجارية شائكة أصلاً، تتعلق بما تعتبره واشنطن رسوماً مرتفعة وحواجز أمام السلع الأميركية.

ترامب متفائل بشأن المحادثات التجارية

في الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن مودي تعهّد بتقليص مشتريات بلاده من النفط الخام الروسي، معبّراً عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية بين الجانبين.

ترمب العلاقات الخلافات التجارية رسوماً جمركية النفط

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

اعمال النظافة بجوار المدارس

حملة نظافة مكبرة.. استمرار رفع القمامة بمحيط المدراس في مطروح

الفاعليات

"من هنا يبدأ المستقبل الرقمي".. تخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج أساسيات الحاسب الآلي

دورات تدريبية للشباب للتأهيل لسوق العمل بأسيوط

محافظ أسيوط: تدريبات مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

