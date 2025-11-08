قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضراوات.. أرشيفية
منصور ابوالعلمين

تشهد الأسواق الرئيسية والفرعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، حالة من النشاط والحيوية مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بفضل الجهود المتواصلة للأجهزة التنفيذية في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتأتي هذه الأوضاع في ظل توافر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحلية التي يتم توريدها يوميًا من المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، والتي أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم أصناف الخضر والفاكهة داخل المحافظة، ما ساعد في استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها.

أسعار الفاكهة اليوم في الوادي الجديد:
سجل العنب من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام، والتين من 35 إلى 40 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الرمان بين 30 و35 جنيهًا. 

وسجلت المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم، والكانتالوب 30–40 جنيهًا، والتفاح المستورد 50–60 جنيهًا، فيما تراوحت الكمثرى بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الخضراوات اليوم:
بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا، والبطاطس 20 جنيهًا، والبصل تراوح بين 20 و25 جنيهًا، والفلفل 25 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا، بينما سجل الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، والفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا.

ويؤكد هذا الاستقرار نجاح خطة المحافظة في دعم منظومة الزراعة الحديثة، من خلال التوسع في مشروعات الري بالتنقيط، وإنشاء المزيد من الصوب الزراعية التي ضمنت وفرة الإنتاج على مدار العام، إلى جانب الدعم المقدم للفلاحين لتخفيض تكاليف الزراعة وتحسين جودة المحاصيل.

وتعمل مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية على متابعة حركة البيع والشراء في الأسواق، ومراقبة الأسعار أولًا بأول لمنع أي تلاعب، مع استمرار المعارض والمنافذ التموينية التي توفر السلع بأسعار مناسبة للأهالي.

وتعد محافظة الوادي الجديد نموذجًا زراعيًا متميزًا في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمتلك مقومات طبيعية فريدة تشمل المناخ الصحراوي المعتدل، والتربة الخصبة، ومصادر الري الآمنة، ما يجعلها من المحافظات الواعدة في تعزيز الإنتاج المحلي واستقرار الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات اسعار

