خلافات على قطعة أرض تنتهى بمشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو ، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وبحوزته سلاح نارى أثناء مشاجرة بأسيوط.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص “أحدهما مصاب بعيار نارى”، طرف ثان شخصين "من بينهما الشخص الظاهر بمقطع الفيديو"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط ، بسبب خلاف بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة نارية مما أدى لحدوث إصابة أحدهم .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

