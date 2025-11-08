سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب

أكد السفير وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، أن عملية التصويت للمصريين المقيمين في البرتغال تجرى بشكل منتظم ومنضبط، حيث بدأت اللجان الانتخابية عملها منذ ساعات الصباح وما تزال مفتوحة حتى إغلاقها وفق التوقيت المحلي.

جملة من الإجراءات التحضيرية

موضحا أن السفارة قامت بجملة من الإجراءات التحضيرية قبل الانتخابات، شملت إشعار الجالية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراجعة أنظمة التصويت والمقرات الانتخابية، وضمان تأمين الصناديق الانتخابية الشفافة والمغلقة بالشمع الأحمر.

المواطن المصري في الخارج

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجهود لم تقتصر على يوم الاقتراع فقط، بل استمرت لأكثر من شهرين ونصف بالتنسيق بين وزارة الخارجية، السفارات، والدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان توفير كل السبل التي تمكّن المواطن المصري في الخارج من ممارسة حقه الدستوري بكل سهولة وسلاسة، موضحا أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لضمان حق المواطن في التصويت، مؤكدًا أن هذه العملية تعكس حرص الدولة على ربط المصريين في الخارج بالدولة وتمكينهم من المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب لعام 2025.

مشكلات تقنية

وأضاف أن الدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات يعمل على مدار الساعة، لضمان حل أي مشكلات تقنية أو لوجستية في اللجان الانتخابية في مختلف التوقيتات حول العالم، من أمريكا وأستراليا إلى أوروبا، مشددًا على أن الهدف هو تيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية دون أي عوائق، ووصف السفير المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج بأنه مظهر حضاري يعكس وعي المواطن المصري وحرص الدولة على تمكينه من ممارسة حقه الانتخابي بكفاءة وشفافية.