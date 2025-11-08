قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
توك شو

سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب

محمد البدوي

أكد السفير وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، أن عملية التصويت للمصريين المقيمين في البرتغال تجرى بشكل منتظم ومنضبط، حيث بدأت اللجان الانتخابية عملها منذ ساعات الصباح وما تزال مفتوحة حتى إغلاقها وفق التوقيت المحلي.

جملة من الإجراءات التحضيرية

موضحا أن السفارة قامت بجملة من الإجراءات التحضيرية قبل الانتخابات، شملت إشعار الجالية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراجعة أنظمة التصويت والمقرات الانتخابية، وضمان تأمين الصناديق الانتخابية الشفافة والمغلقة بالشمع الأحمر.

المواطن المصري في الخارج

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجهود لم تقتصر على يوم الاقتراع فقط، بل استمرت لأكثر من شهرين ونصف بالتنسيق بين وزارة الخارجية، السفارات، والدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان توفير كل السبل التي تمكّن المواطن المصري في الخارج من ممارسة حقه الدستوري بكل سهولة وسلاسة، موضحا أن  الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لضمان حق المواطن في التصويت، مؤكدًا أن هذه العملية تعكس حرص الدولة على ربط المصريين في الخارج بالدولة وتمكينهم من المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب لعام 2025.

 مشكلات تقنية

وأضاف أن الدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات يعمل على مدار الساعة، لضمان حل أي مشكلات تقنية أو لوجستية في اللجان الانتخابية في مختلف التوقيتات حول العالم، من أمريكا وأستراليا إلى أوروبا، مشددًا على أن الهدف هو تيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية دون أي عوائق، ووصف السفير المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج بأنه مظهر حضاري يعكس وعي المواطن المصري وحرص الدولة على تمكينه من ممارسة حقه الانتخابي بكفاءة وشفافية.

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

حزب الله

الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي من حزب الله في جنوب لبنان

أرشيفية

إغلاق جميع المحطات.. توقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

جيش الاحتلال

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب شرقي خان يونس

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

