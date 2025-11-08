قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال الجاليات على التصويت.. الوطنية للانتخابات تتابع مع السفارات سير انتخابات النواب

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
هاني حسين

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مع السفارات والقنصليات في الخارج سير عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 .

وأكد سفراء مصر في الخارج تواجد إقبال من المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب .
 

وفي وقت سابق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر النزول إلى المدارس، والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تواصلت كذلك مع الأحزاب السياسية، خاصة تلك المعنية بالشباب والرياضة، مؤكدًا: «قمنا بعمل ندوة مع الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمّنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات». 

الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات مجلس النواب اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

أبراج نموذج LD08

وزير الإسكان يتفقد برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند" مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية من 8-11 نوفمبر الجاري

بالصور

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد