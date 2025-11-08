إقبال الجاليات على التصويت.. الوطنية للانتخابات تتابع مع السفارات سير انتخابات النواب

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مع السفارات والقنصليات في الخارج سير عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 .

وأكد سفراء مصر في الخارج تواجد إقبال من المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب .



وفي وقت سابق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر النزول إلى المدارس، والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تواصلت كذلك مع الأحزاب السياسية، خاصة تلك المعنية بالشباب والرياضة، مؤكدًا: «قمنا بعمل ندوة مع الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمّنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات».