الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني للمرحلة الأولى

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ومتابعة سير التصويت في الداخل والخارج.

حضور رسمي ومتابعة دقيقة

ويحضر المؤتمر مسؤولون من الهيئة وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث يستعرض المؤتمر أهم الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

تغطية شاملة للعمليات الانتخابية

ويتضمن المؤتمر توضيح آليات التصويت في الخارج، والإجراءات الاحترازية المتبعة في اللجان الانتخابية، إضافة إلى تقديم آخر التقارير حول نسب الإقبال وسبل تسهيل وصول الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي.