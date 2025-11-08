السفير ياسر شعبان: المشهد الانتخابي في سلطنة عمان يسير بنجاح كبير

أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عمان، أن المشهد الانتخابي يسير في حالة نجاح كامل منذ اليوم الأول للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مقر اللجنة الفرعية في مسقط تم فتحه في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، موضحًا أن التوافد أمس كان جيدًا جدًا، خاصةً مع كونه يوم عطلة، ومن المتوقع زيادة الإقبال اليوم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في سلطنة عمان، مع توفير الوقت الكافي للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد على أن التنسيق قائم منذ الإعلان عن الاستحقاق الانتخابي مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلال مكتب نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، موضحًا أن هناك متابعة يومية وتواصل سريع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.